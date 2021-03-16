Москва к годовщине референдума выделила Крыму невиданные для украинских времён деньги
Выделение сразу нескольких траншей для Крыма анонсировал накануне на совещании правительства России премьер-министр Михаил Мишустин.
Так, полуостров получит дополнительно еще 3,2 миллиарда рублей на обеспечение водой населения в условиях украинской блокады.
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По словам премьер-министра, на эти деньги будут искать новые источники воды и проведут ремонт сетей водоснабжения. Ожидается, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в Севастополь в объёме не менее 14 тыс. кубометров в сутки, а в населённые пункты Республики Крым – не менее 74 тыс. кубометров в сутки.
Напомним, в октябре прошлого года правительство уже приняло план надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, на который выделят в общем уже более 50-ти миллиардов рублей. Планируется, что это позволит стабилизировать ситуацию с водообеспечением полуострова.
Кроме того, вчера правительство решило выделить еще 1 млрд. рублей на ремонт многоквартирных домов в Крыму.
«С использованием этих денег будут отремонтированы не менее 130-ти домов, что позволит улучшить условия жизни людей», – заявил Мишустин.
Также премьер-министр подписал распоряжение о поддержке жителей полуострова, пострадавших от недобросовестных застройщиков. На это из резервного фонда правительства будет направлено 150 млн рублей.
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