Москва кардинально обновляет общественный транспорт Крыма

05.11.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Российская Федерация обновляет общественный транспорт в Крыму. Так, накануне на полуостров пришли более 400 новых автобусов, которые уже вскоре выйдут на маршруты в республике.

Об этом в своем блоге сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, деньги на закупку автобусов были выделены правительством Москвы по поручению президента РФ Владимира Путина.

«На баланс Республики Крым принято более 400 новых автобусов, которые позволят муниципальным образованиям более эффективно решить проблему общественного транспорта. Первый транспорт уже сегодня выходит на маршруты Симферополя. Средства на эти цели были выделены московским правительством по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Безусловно, перед нами стоит важная задача – соблюсти баланс во взаимоотношениях между государством и частными перевозчиками. Уверен, что несмотря на поступившую технику, в тех регионах, где частные перевозчики в полном объеме выполняют свои обязанности по перевозке льготных категорий граждан, соблюдают расписание, не отклоняются от маршрута и т.д. – они останутся работать без каких-либо последствий», – написал Аксенов.