«Москва легко гасит все украинские инициативы» – киевский дипломат

Вадим Москаленко .  
19.06.2023 19:16
  (Мск) , Киев
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Африка, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Из-за провальной информационной и дипломатической политики Киева весь мир обсуждает мирный план лидеров африканский государств, а не русофобские инициативы украинского президента.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-вице-премьер и русофоб Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за провальной информационной и дипломатической политики Киева весь мир обсуждает мирный план лидеров африканский...

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В студии поинтересовались, может ли Киев дипломатически проигнорировать визит африканских лидеров, которые не стали изрыгаться русофобскими речами и обвинять Москву в «агрессии».

«Почему мы должны это терпеть?», – возмутилась ведущая.

«С такими вещами можно бороться только в дипломатическом и информационном плане. Это значит, что работа дипломатического корпуса должна быть направлена на информационное наполнение.

Поймите, мир – в нём есть большой пузырь идеи африканских стран касательно примирения, и маленький-маленький звук – инициативы президента Зеленского», – сказал Бессмертный.

Дипломат пожаловался, что Киев не смог себе позволить отказать представителям Африки во встрече, потому что за них попросили европейские хозяева бандеровцев.

«Эти разночтения, и отсутствие серьёзной работы в СМИ приводит к тому, что через дипломатические механизмы Москва гасит украинские инициативы. А раз так, то доходит до того, что звонят и просят: «Пожалуйста, встретьтесь, уважьте».

И эти звонки обычно идут с Берлина, Парижа или даже Вашингтона, и в нынешних условиях ты не сможешь их проигнорировать, потому что находишься на крайне необходимых поставках», – добавил он.

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