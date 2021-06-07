Москва ломает сценарий спектакля Лукашенко

07.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Из Москвы поступили четкие сигналы о том, что российская сторона не намерена подыгрывать озвученным в эфире государственного ТВ Белоруссии словам основателя экстремистского телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича о финансировании деятельности беломайданщиков некими олигархами из РФ. Эта версия до начала беспорядков в Минске активно раскручивалась и игравшими в «многовекторность» белорусскими властями, утверждавшими, что на тамошнюю самостийность покушается крупный российский бизнес, желающий прибрать к рукам заводы Белоруссии.

Опровергать намёки на свою причастность к финансированию пришлось владельцу «Уралхима» и «Уралкалия» миллиардеру Дмитрию Мазепину. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается главного вопроса – финансирования. Не было сказано имени и фамилии, однако определенные факты упомянуты. Это компания, в которой есть название «Урал», которая является конкурентом Гуцериева и про встречи в Польше. Я могу ответить прямо и честно – я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим». Но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанные телеграм-каналы. Насколько я знаю, Михаил Гуцериев занимается многими проектами, в том числе нефтяным бизнесом и творчеством. Я не имею ни к первому, ни ко второму отношения, и конкурентами мы не являемся», – сказал Мазепин.

Он считает, что Протасевич произнес свои обвинения в интересах тех, кто поощрял усилия Запада в Белоруссии и поэтому постоянно вбрасывает в общественное пространства намеки на «русский след».

«Я хорошо понимаю, кто это. Молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском «Азове» на Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату, который организовывал штабы белорусской оппозиции, с одной стороны, с другой – ему грозит высшая мера наказания. Также хорошо понимаю авторов этой политической мелодрамы, которые хотели бы скрыть западный план захвата спецслужбами Белоруссии. И при этом показать в очередной раз российский след. Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника (якобы перехват разговора двух западных агентов, предоставленный президентом Белоруссии Александром Лукашенко российскому премьер-министру Михаилу Мишустину – ред), про «вагнеровцев» (33 сотрудника российского ЧОП, которых арестовали под Минском и обвиняли в попытке спровоцировать массовые протесты –ред). И теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к проекту «Нехта». Что касается якобы имевших место встреч в Польше. Во время ковида очень сложно куда-то приехать и не быть замеченным, особенно когда нужны специальные разрешения. Что касается Польши – я никогда в жизни не был в этой стране. И мне неприятно говорить про финансирование тлеграм-каналов, не потому что нет фактов, а потому, что это противоречит моим взглядам», – сказал Мазепин, подчеркнув, что родился в Белоруссии, но является гражданином России и считает народ этих стран единым.

По ситуации с обвинениями Протасевича высказался сегодня и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мазепина никто ни в чем не обвинял. Его фамилия не произносилась. Он или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идёт речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть. Связанный с Уралом бизнесмен Мазепин сказал, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич. Мы не знаем, о ком говорил, а он сам не уточнил, и белорусская сторона не уточнила. Поскольку прозвучали такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение», – сказал Песков.

Его слова либеральный политолог Станислав Белковский трактовал, как признак того, что «Кремль встал на защиту магната Дмитрия Мазепина».

«Вряд ли кто верит, что в словах заложника Лукашенко, написанных самих диктатором, есть хоть доля правды», – соглашается либеральный публицист Кирилл Шулика.

В интервью белорусскому телеканалу ОНТ Протасевич заявил, что «Нехта» с августа прошлого года получал регулярное финансирование из России. Он полагает, что сотрудничество с российским олигархом не ограничилось переводом нескольких тысяч евро. Якобы руководитель «Нехты» Степан Путило встречался с российским спонсором, который прилетал к нему в Варшаву.

«Ситуация двоякая: у Мазепина были и есть свои причины не любить Батьку, но вот финансировать белорусскую оппозицию с личного счета компании, о чем заявил Протасевич, Мазепину бы в голову уж точно никогда не пришло бы. Так что даже несмотря на длительное молчание Мазепина (ну нервничал человек, у него сын в Формуле-1 вчера самого Хэмилтона опередил), верится ему конечно больше, чем Протасевичу, чье выступление с пассажем про стальные яйца Лукашенко, явно готовили в застенках белорусского КГБ», – пишет Telegram-канал «Медиатехнолог», который связывают с технологом Дмитрием Кирьяном.