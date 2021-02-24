Москва меняет посла в Белоруссии на «серьезного чиновника, не боящегося принимать решения»

24.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Москва приняла решение назначить в Белоруссию нового посла: вместо Дмитрия Мезенцева в Минск отправится 69-летний Евгений Лукьянов, занимавший аналогичную должность в Литве, а до этого служивший заместителем секретаря Совбеза РФ и занимающийся международными вопросами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои дипломатические источники.

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Примечательно, что это уже третий посол РФ в Белоруссии за последние три года. По словам собеседников издания, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время.

Один из его коллег по Совбезу в беседе с газетой охарактеризовал Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность».

При этом бессменными союзниками России он называл армию и флот.

«Это жесткая имперская оценка Александра III, но другой нет», — говорил Лукьянов.