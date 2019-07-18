Москва могла взять Украину голыми руками – Стрелков

18.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Украинская армия была готова перейти на сторону России в 2014-м году, если бы РФ реально ввела войска на Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Розанов-Клуб» заявил экс-командир донецкого ополчения Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, украинские военные не были настроены на войну и ждали реальных шагов от РФ.

«Она бы вся перешла на нашу сторону, если бы за мной было не 50 автоматчиков, а хотя бы 5 тысяч с соответствующими ресурсами.

Склад оружия в Соледаре, на котором хранились миллионы стволов, мне предлагали за миллион долларов. Но у меня не было и ста тысяч, понимаете. И военные, которые со мной приезжали на переговоры, перед которыми я был вынужден блефовать – я никогда не говорил, что я военнослужащий российский, вообще никогда, но я вынужден был создавать впечатление, что типа, вот, да.

И они меня воспринимали как российского военнослужащего и я их не опровергал. Да, я даже свой личный номер, который я до сих пор наизусть помню, называл, хотя у меня его изъяли при увольнении за год до этого. Ну так надо было.

Так вот, они прямо говорили – если российская армия зайдет, мы минимум не будем стрелять, а, может быть, перейдем на вашу сторону.

Но российская армия не зашла и пять тысяч бойцов мне никто не прислал. А с одним легким оружием и с полутора рожков патронов на автомат много не навоюешь», – заключил Стрелков.