18.07.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Москва могла взять Украину голыми руками – Стрелков

Украинская армия была готова перейти на сторону России в 2014-м году, если бы РФ реально ввела войска на Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Розанов-Клуб» заявил экс-командир донецкого ополчения Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Стрелкова, украинские военные не были настроены на войну и ждали реальных шагов от РФ.

«Она бы вся перешла на нашу сторону, если бы за мной было не 50 автоматчиков, а хотя бы 5 тысяч с соответствующими ресурсами.

Склад оружия в Соледаре, на котором хранились миллионы стволов, мне предлагали за миллион долларов. Но у меня не было и ста тысяч, понимаете. И военные, которые со мной приезжали на переговоры, перед которыми я был вынужден блефовать – я никогда не говорил, что я военнослужащий российский, вообще никогда, но я вынужден был создавать впечатление, что типа, вот, да.

И они меня воспринимали как российского военнослужащего и я их не опровергал. Да, я даже свой личный номер, который я до сих пор наизусть помню, называл, хотя у меня его изъяли при увольнении за год до этого. Ну так надо было.

Так вот, они прямо говорили – если российская армия зайдет, мы минимум не будем стрелять, а, может быть, перейдем на вашу сторону.

Но российская армия не зашла и пять тысяч бойцов мне никто не прислал. А с одним легким оружием и с полутора рожков патронов на автомат много не навоюешь», – заключил Стрелков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть