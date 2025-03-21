Москва может лишиться главного преимущества: перемирие выгодно всем, но не России – эксперт-либерал

Анатолий Лапин.  
21.03.2025 18:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 579
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Достижение перемирия на Украине выгодно всем, кроме России, которая находится в хорошей наступательной позиции.

Об этом в эфире видеоблога «Редакция» заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Достижение перемирия на Украине выгодно всем, кроме России, которая находится в хорошей наступательной позиции....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

По мнению Ширяева, все действия американской администрации направлены на одну цель – спасти Украину от поражения.

«Насколько выгодно перемирие? Ей (России, – авт.) не выгодно перемирие. Вот в этом главное, так сказать, обстоятельство. То есть, все, что делает сейчас Трамп, они не просто так, ведь оговорились один раз, когда сказали, что мы спасаем Украину – на самом деле, этими всеми своими действиями они пытаются добиться перемирия от Путина. Даже не перемирия, а сначала просто прекращение огня», – отметил он.

Эксперт также отмечает, что «миротворчество» Дональда Трампа – это попытка лишить Россию своего главного преимущества – инициативы на линии фронта:

«Вся его деятельность по-настоящему направлена на лишение России этого единственного преимущества переговорного. Он хочет практически заморозить линию фронта мгновенно, после чего уже вступит в действие долгосрочное преимущество Соединённых Штатов

Переговорный процесс — это прямая заслуга Вооруженных Сил Российской Федерации. Не было бы ничего вообще, если бы не было стратегического перелома, который наступил прошлым летом, никто бы разговаривать с Путиным не стал бы вообще, если бы не эта ситуация, это надо четко понимать.

Это не последствия каких-то там гуманистических воззрений президента Трампа или еще что-нибудь. Это – последствия конкретных побед, именно завладения стратегической инициативой по всему фронту».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить