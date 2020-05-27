Москва начинает доминировать в отношениях с Западом – Бессмертный

27.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Сегодняшняя позиция Украины на международном уровне является вялой и непрофессиональной.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, экс-депутат Рады, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению для Украины, на сегодняшний день Москва начинает доминировать в отношениях с Европой, а еще хуже – в отношениях с Вашингтоном. Эти вещи, которые произошли на протяжении двух последних недель – так называемое интервью Гордона, а потом эта операция, инициированная Деркачем. Это составляющие одного и того же механизма.

Сначала в информационное поле вводятся некоторые персоны, а потом оно атакуется такими старыми, съеденными вещами, которые портят реноме Украины. К сожалению, реакция со стороны Украины очень вялая, более того, она непрофессиональная. Это касается не только таких вещей, где нужно было просто по-человечески реагировать, когда гибнут люди на линии фронта, это касается в отношениях с внешними партнерами, это касается отношений с клубом друзей Украины», – заявил Бессмертный.