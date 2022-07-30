Москва начинает СВО в Конгрессе США – экс-посол Украины в Вашингтоне

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Новости Украины

Регулярно озвучиваемые претензии к украинской власти членом Конгресса США Викторией Спартц – тревожный сигнал, свидетельствующий об ухудшении ситуации для Киева по итогам предстоящих выборов в Америке, где, скорее всего, победят республиканцы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась у гостя студии:

«Два дня назад конгресвумен Виктория Спартц снова отправила письмо резиденту Байдену, чтобы обратить внимание на последние события на Укпраине. Я так понимаю, что имеет в виду лишение Корбана гражданства и также там высказала дополнительную обеспокоенность относительно главы офиса президента Андрея Ермака. Когда она сделала это в первый и второй раз, я думала, что это внутренние политические разборки. Но она это делает очень часто, постоянно и очень громко. Это вообще имеет какой-то эффект? И, если имеет, то какой?» – спросила журналистка.

Чалый дал понять, что дело принимает серьезный оборот:

«Американский политик, если за что-то взялся, сделал своим личным кейсом – это очень надолго. Утверждение, что это лишь одна из большого количества конгрессменов, конгрессвумен – не выдерживает критики. То, что она пишет президенту Байдену и как она постоянно придерживается этой линии… если республиканцы получат большинство на промежуточных выборах в палату представителей, то она уже не будет письма писать президенту, а будет вызывать его представителей в Конгресс. Это совершенно другая ситуация будет», – рассказал Чалый.

Он сделал вывод, что «спецоперация» России, направленная против передачи американского вооружения на Украину, происходит уже сейчас в стенах Конгресса.

«Очень опасно, что эта история в информационной плоскости вращается, потому что это может навредить процессу передачи Украине вооружения. К сожалению, эта спираль может так закрутиться, что можно будет говорить не только, про какие-то механизмы контролирующие передачу денег. Это сейчас спецоперация российская», – резюмировал экс-посол.