Москва наградит героев, уничтоживших гитлеровское нацподполье на Украине, в Белоруссии и Прибалтике

02.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с местным нацистским подпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине.

Текст соответствующего указа опубликовал на своей странице в соцсети зампредседателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Александр Хинштейн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне постановляю:

Произвести в 2020 году единовременную выплату в размере 75 000 рублей гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимися инвалидами Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, принимавших участие в ликвидации националистического подполья на территории Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г.», – говорится в документе.

«Справедливое и правильное решение!» – прокомментировал Хинштейн, также поблагодарив инициаторов данной инициативы.