Москва накроет Киев ковром ракетных бомбардировок – Муждабаев

16.10.2019, Киев, Игорь Петров

Если Россия начнет полномасштабную агрессию против Украины, она воспользуется преимуществом в ракетных войсках и ВВС для нанесения ударов с воздуха.

Об этом на своем канале в Youtube заявил бежавший из Москвы либерал, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К войне нужно готовиться серьезно. Нужно укреплять ПВО, противоракетную оборону.

Если Россия нападет, то это будет война с помощью ковровых бомбардировок, ракетных обстрелов Киева крылатыми ракетами.

Жалеть нас россияне не будут!

Все, у кого есть иллюзии насчет братства, получат возможность с этими иллюзиями расстаться. Очень дорогой ценой.

Это будут ракетные обстрелы, это будет авиация», – бредит меджлисовец.