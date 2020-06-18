18.06.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Балканы, Косово, Политика, Россия, Сербия
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Москва намерена перехватить у американцев инициативу на Балканах


Москве предстоит сыграть важную роль в урегулировании ситуации вокруг отторгнутого Западом сербского края Косово и Метохии.

Об этом в «Независимой газете» пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко.

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Он напоминает, что сегодня начинается визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград, а уже 23 июня сербский президент Александр Вучич встретится с в Москве главой России Владимиром Путиным.

А 27 июня в Вашингтоне состоятся консультации Вучича с лидером косовских сепаратистов Хашимом Тачи относительно обмена территорий с перспективой признания новых административных границ.

Автор напоминает, что Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН».

«Теперь эстафетная палочка косовского урегулирования перешла в руки Вашингтона, который очень активно стал пытаться ее решать с помощью спецпредставителя Трампа Ричарда Гренелла. Очень важно, чтобы она там не осталась, а была вовремя подхвачена Москвой. Для этого сейчас есть все предпосылки», – считает эксперт.

Бондаренко убежден, что косовская тема будет одной из главных как в рамках визита Лаврова в Белград, так и на встрече Путина с Вучичем в Москве спустя пять дней.

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