Москва намерена положить конец западному доминированию в ОБСЕ

03.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия больше не будет поддерживать кандидатов от Запада на должности в руковдство ОБСЕ, где из-за споров между странами-членами и закулисных интриг постов лишились главы всех ее основных структур, включая генерального секретаря.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, отметивший, что нынешний кризис в ОБСЕ – логический итог отсутствия желания воспринимать аргументы других государств.

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Он напомнил, что в 2017 году на неформальной министерской встрече в австрийском Мауэрбахе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров четко дал понять, что Москва дает согласие на четырех назначенцев от западного лагеря, чтобы ситуация совсем не зашла в тупик.

«Ведь тогда были очень сильные кандидаты и от стран СНГ, но их сняли по политическим мотивам. На Западе просто представить себе не могли, что генеральным секретарем мог бы стать, к примеру, представитель Белоруссии. Это для них дико. Они считают, что ОБСЕ — это западный институт, такой же как НАТО и ЕС.

Но ведь и восточные страны в организации имеют право рассчитывать на назначения. А за весь период существования ОБСЕ во главе ее исполнительных структур не стояло ни одного представителя Содружества! Это очевидная дискриминация и вопиющая несправедливость. Тогда в Мауэрбахе российская делегация четко дала понять, что не будет блокировать назначения, но больше не допустит такого дисбаланса», – заявил дипломат.

Он уточнил, что Россия, скорее всего, никого не будет выдвигать, а поддержит коллективных кандидатов со стороны СНГ, причем добавил, что речь идет о всех четырех ключевых должностях в руководстве ОБСЕ.

«При этом мы исходим из того, что больше никаких «пакетных решений» не будет. У каждого руководителя свой мандат, и кандидаты на соответствующие должности должны рассматриваться индивидуально», – резюмировал Лукашевич.

Отметим, что кадровые решения в ОБСЕ принимаются путем консенсуса – нужно одобрение каждого из членов организации