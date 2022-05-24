Москва намерена получить с Украины репарации на восстановление ЛДНР

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Новости Украины

Украинский нацизм нужно искоренить окончательно и бесповоротно, чтобы он не смог возродиться в будущем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Аргументам и фактам» заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос об обеспокоенности «затягиванием сроков спецоперации на Украине».

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«Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», – сказал Патуршев.

При этом он уверяет, что все цели, «поставленные президентом России, будут выполнены».

Также он ответил на претензии президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего от России репарации.

«Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима. ДНР и ЛНР должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за 8 лет агрессии. И сам украинский народ заслуживает репараций от основных зачинщиков конфликта, т. е. США и Англии, которые заставляют украинцев сражаться, поддерживают неонацистов, снабжают их оружием, направляют своих военных советников и наемников», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

По его словам, многие украинцы до сих пор верят тому, что говорят им Запад и киевский режим.

«Отрезвление рано или поздно придет. Им еще предстоит открыть глаза и увидеть, что страны фактически нет, что генофонд народа, его культурная память западниками уничтожаются и заменяются на оголтелые гендерные концепции и пустые либеральные ценности», – резюмировал Патрушев.