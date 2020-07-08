Москва напрасно мешает вылезти наружу всей украинской гнили – Ходаковский

08.07.2020, Москва, Владимир Гладков

На Украине всё покупается и продаётся. Потому Москве был бы выгоден условный Билецкий в Киеве, чтобы встряхнуть ситуацию и перейти с попыток наладить связь с дезорганизованной оппозицией к языку ультиматумов.

Об этом у себя в Telegram-канале написал экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорят, что если прекратить впихивать Донбасс обратно в Украину и принять по нему радикальное решение – в Украине придёт к власти условный Билецкий. А я хочу, чтобы к власти в Украине пришёл условный Билецкий! Нужно, чтобы гниль вылезла наружу, нужно, чтобы хамелеон застыл в своей доминирующей окраске – тогда гнойник себя выпятит, и с ним можно будет работать.

Если хотите – сейчас вся надежда на таких, как Билецкий. На то, что они полезут к власти. А на кого ещё надеяться? На таких, как Зурабов? Что они проделают с Украиной продуктивную работу? Я помню его в четырнадцатом: жёстко проукраинская позиция, совместный с Порошенко аптечный бизнес», – написал экс-командир ополчения.

При этом он подчеркнул, что нужна драка, а не тихий «слив» интересов России: «драка – не обязательно война».

«Всё в Украине покупается и продаётся, и прикоснувшись к Украине – можно подхватить ее типовые зппп. Всякие дельцы, имитируя бурную деятельность, тянут из России деньги, обещая ей результат – но результата нет, потому что там все зыбко и ненадежно. Но главное – контрольный пакет акций уже давно в руках запада.

Евгений Примаков возглавил Россотрудничество. Что это такое, если прибегнуть к аналогиям? Это гомеопатия в политическом мире. Что она может в отношении Украины? Ничего. Сейчас ситуация не подразумевает даже терапии. В Украине есть здоровые люди, их много, – но это не «силы».

Силы – это что-то структурированное, способное влиять на ситуацию. А эти «много людей» не представляют из себя никакой силы – они дезорганизованы. Не к кому апеллировать, кроме Медведчука, Бойко…Медведчука и Бойко? Все? Аааа, ещё Рабинович есть….

Только избрали Зеленского – бежавшая в Россию братия начала паковать чемоданы. Клюев, Азаров – куча других, – уже видели себя дома и в процессах. Прошло больше года, – где они? Украине нужен ультиматум, а не эти танцы на снегу – только жёсткий язык способен поставить ее на место», – размышляет Ходаковский.

Бывший одесский депутат, военкор Игорь Димитриев тоже подивился такой стратегии.

«Вообще не могу понять, почему в Москве так держатся за слово «стабильность»? Ну, стабильность у себя – хорошо. А зачем стабильность вовне? Тем более, в стране явно враждебной, как Украина? Там, наоборот нужна нестабильность!» – прокомментировал Ходаковского в своём блоге военкор.

По его словам, только так могут открыться возможности переиграть ситуацию.

«Нет: «Давайте успокоимся, подождем, договоримся»… Да никто в Киеве договариваться не будет! Уже столько раз развели – пора было бы уже уяснить. А стабилизация экономического и политического положения на Украине – означает только то, что проигрыш там будет окончательным», – добавил Димитриев.