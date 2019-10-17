Москва наращивает военно-техническое сотрудничество с Белградом

17.10.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия ожидает поставки из России двух военных вертолетов до конца года.

Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански.

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«У нас тесное сотрудничество с Российской Федерацией по вопросам покупки крупной военной техники. Бывало также, что РФ в качестве дотаций предоставляла Сербии определенную военную технику. Мы ожидаем, что поставка двух из четырех вертолетов Ми-35 произойдет до конца года. Что касается вертолетов Ми-17, поставка ожидается в начале следующего года. Мы договорились о покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17. Раньше мы уже закупили два Ми-17 и до этого располагали одним Ми-17. Таким образом, у нас в общем будет шесть вертолетов Ми-17», – сказал Лазански.

Кроме того, по его словам, ожидается поставка из России различных типов систем ПВО.

Также планируется реконструкция завода «Мома Станойлович» в Белграде под ремонт российских военных вертолетов.