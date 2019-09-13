Москва назвала своего ведущего партнера на Балканах

13.09.2019, Москва, Елена Острякова

Россия поддерживает курс Сербии на сохранение военного нейтралитета.

Об этом в интервью газете «Труд» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается попыток вовлечь все балканские государства в НАТО, то негативное отношение Москвы к этим деструктивным усилиям хорошо известно. В этой связи приветствуем ответственный, суверенный курс Сербии на сохранение военного нейтралитета. К сожалению, далеко не все ее соседи способны противостоять внешнему нажиму и вопреки воле большинства граждан втягиваются в орбиту Североатлантического альянса с его мнимыми гарантиями безопасности», – отметил министр.

Он также назвал Сербию «ведущим партнером России на Балканах».

«Это не просто красивые слова, а бесспорный факт. Взаимовыгодное сотрудничество характеризуется положительной динамикой: растет товарооборот, увеличиваются капиталовложения, крепнут духовные связи, расширяются культурные и образовательные обмены. Интенсивные контакты поддерживаются на уровне руководителей государств, парламентов, министерств, включая дипломатические ведомства», – сказал Лавров.