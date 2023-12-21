Москва не будет салютовать фейерверками в Новый год и на Рождество

Елена Острякова.  
21.12.2023 22:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Правительство Москвы отменило праздничный салют в российской столице на Новый год.

Соответствующее распоряжение выдал заместитель руководителя департамента региональной безопасности Кирилл Малышкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Москвы отменило праздничный салют в российской столице на Новый год. Соответствующее распоряжение выдал...

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«Планом основных мероприятий встречи Нового 2024 года и празднования Рождества Христова – проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», — указано в распоряжении.

Это решение горячо поддержал депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев, писавший обращение к мэру Москвы Сергею Собянину по поводу салютов.

«Спасибо Сергею Собянину за отказ от салютов в Москве. Это правильно, сейчас салютовать не стоит. Будет ещё время. А от себя лично поздравляю Сергея Собянина и всю команду мэрии с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы Москва в следующем году была ещё краше!», – написал Гусев в своем тг-канале.

«Пока салют грохочет только в зоне СВО по хохлам. После Победы устроим настоящий русский праздничный салют с народными гуляниями», – пишет публицист Сергей Мардан.

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