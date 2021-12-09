Москва не будет участвовать в переговорах, пока в Боснии и Герцеговине верховодит фейк-представитель

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Навязанный Западом фальшивый «верховный представитель по Боснии и Герцеговине» немец Кристиан Шмидт – это частное лицо, председательство которого только подрывает статус заседаний по мирным соглашениям в Сараево.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период с 7-го по 8-е декабря в Сараево без участия России состоялась встреча политических директоров стран-членов руководящего комитета совета по выполнению мирного Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине. Впервые за 26-летнюю историю многосторонних усилий по содействию постконфликтному урегулированию в этой балканской стране формат заседания был неполным, в силу неприемлемых обстоятельств, которые с нашей точки зрения грубо нарушают как правовые нормы, так и устоявшуюся практику. Неоднократно указывали партнёрам по руководящему комитету на то, что частное лицо, каковым является гражданин ФРГ Кристиан Шмидт, не может председательствовать на мероприятиях по линии комитета. Это самым серьёзным образом подрывает статус и роль международного сообщества в Боснии и Герцеговине. К сожалению, мы не были услышаны, мы не теряем надежду, что руководящий комитет по Боснии и Герцеговине всё же вернётся к консенсусному формату работы и в этой связи сохраняем полноправное членство», – заявила представитель МИД.

«Категорически отказались присоединиться к принятому 8-го декабря коллегами по комитету итоговому коммюнике Сараевской встречи. Мы считаем данный документ абсолютно неприкрытого вмешательства в дела суверенного государства, внутреннюю жизнь этой страны, примером грубого искажения реального положения дел в стране и очередной попыткой навязать свои интересы народам Боснии и Герцеговины. Мы убеждены, что такие заявления лишь усугубляют спровоцированный извне политический кризис в Боснии и Герцеговине и никак не способствуют налаживанию в этом государстве межэтнического диалога, взаимопонимания, формирования объединительной, направленной на будущее повестки», – подытожила Захарова.