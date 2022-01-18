Москва не даст Зеленскому пропиариться на «нормандском формате»

Встреча в «нормандском формате» не должна стать поводом для личного пиара президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас главное не когда встречаться, а зачем. Если встречаться только ради того, чтобы президент Зеленский мог сказать, что по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей, и на этом он считает свою миссию исполненной, то это нам не нужно», – отметил министр.

Он напомнил, что после последней встречей в «нормандском формате» в Париже в 2019 году Украина не выполнила взятые на себя обязательства.

«Известно много примеров о том, как украинская сторона саботировала договоренности о прекращении огня. Поэтому нам важно четкое понимание, достигнутое заблаговременно, с чем мы будем идти на встречу в «нормандском формате» на том или ином уровне. Такая работа сейчас ведется. Наши подходы абсолютно обоснованы, и мы рассчитываем, что их многократное повторение услышат и в Берлине, и в Париже, потому что на Киев надежды никакой нет. Надежда только на то, что Берлин и Париж заставят господина Зеленского выполнить то, что он многократно обещал», – сказал Лавров.