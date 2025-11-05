Москва не дрогнула. Теперь Трамп обрушится на Киев – Бортник
После периода «сумасшедшего давления на Москву», Дональд Трамп переключится на Украину и будет «дожимать Киев до пределов возможных компромиссов».
Об этом на канале «Дикий livе» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Окружение Трампа продолжает готовить встречу с Путиным…Вот это сумасшедшее давление на Москву, которое Трамп демонстрировал последнее время, – тоже попытка высушить Москву, дожать её до пределов возможных компромиссов, – сейчас будет дожимать до пределов возможных компромиссов Украину тоже.
Думаю, в этой части ничего не поменялось. Тем более, что покровский фактор может повлиять на ситуацию, на оценку. Тут всё переплелось в этих интересах. Тем более, что явно Трампу не удалось продавить российский фактор через Пекин», – сказал Бортник.
«Всё это складывается в тот паззл, что Трамп снова возвращается в Восточную Европу, и ему необходимо договариваться с Европой, Украиной и Россией одновременно. То есть, надежд на то, что удастся договориться через голову, через Китай с Москвой, сегодня не осталось», – добавил эксперт.
