Москва не дрогнула. Теперь Трамп обрушится на Киев – Бортник

Вадим Москаленко.  
05.11.2025 11:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4064
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


После периода «сумасшедшего давления на Москву», Дональд Трамп переключится на Украину и будет «дожимать Киев до пределов возможных компромиссов».

Об этом на канале «Дикий livе» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После периода «сумасшедшего давления на Москву», Дональд Трамп переключится на Украину и будет «дожимать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Окружение Трампа продолжает готовить встречу с Путиным…Вот это сумасшедшее давление на Москву, которое Трамп демонстрировал последнее время, – тоже попытка высушить Москву, дожать её до пределов возможных компромиссов, – сейчас будет дожимать до пределов возможных компромиссов Украину тоже.

Думаю, в этой части ничего не поменялось. Тем более, что покровский фактор может повлиять на ситуацию, на оценку. Тут всё переплелось в этих интересах. Тем более, что явно Трампу не удалось продавить российский фактор через Пекин», – сказал Бортник.

«Всё это складывается в тот паззл, что Трамп снова возвращается в Восточную Европу, и ему необходимо договариваться с Европой, Украиной и Россией одновременно. То есть, надежд на то, что удастся договориться через голову, через Китай с Москвой, сегодня не осталось», – добавил эксперт.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить