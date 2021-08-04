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04.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия, Финансы
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Москва не хочет переплачивать Лукашенко за его «антизападность»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока удается «продавать» России военно-политический союз, взамен реальной экономической интеграции....

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока удается «продавать» России военно-политический союз, взамен реальной экономической интеграции.

Об этом youtube-каналу In time Ukraine заявил бежавший в Киев белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, они уверены, что Россия им должна платить просто за факт союзничества. Мы у вас бастион на западном фронте, мы не пускаем польские танки на Москву. Никого более антизападного, чем мы – у вас нет. Кто бы ни пришел на место Лукашенко: любой человек из его окружения, человек, которого ранее подозревали в связях с Россией – любой из них сможет построить с Западом лучшие отношения.

Просто потому, что уйдет фактор Лукашенко – фактор нарушения прав человека, эмоциональных шагов вроде перехвата «боинга», мигрантов, заброшенных в Литву. Отношения с Европой стабилизируются. Лукашенко думает, продавая Путину свою антизападность, что этого достаточно, чтобы Россия платила взамен. Я думаю, что в Кремле считают иначе. Мой прогноз, что мы придем к несопоставимости оценки Минском своего вклада в Союзное государство и требований Москвы», – сказал Шрайбман.

Он полагает, что модель союзничества, предложенная Лукашенко уже не интересна России, которая сближает позиции с США.



«Когда в России проходят протесты, Путину неудобно щемить Лукашенко. Они как бы в одной лодке. Но когда прошла встреча с Байденом, запускается «Северный поток» – на этом фоне Лукашенко будет сложнее разыгрывать из себя союзный окоп.

Кому нужен окоп, когда Россия и США пытаются найти точки соприкосновения. У Лукашенко осталась одна валюта – антизападность, но она девальвируется, как и белорусский рубль», – сказал Шрайбман.

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