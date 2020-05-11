Москва не собирается сдавать Донбасс Украине

11.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Обе республики Донбасса – и ДНР, и ЛНР – де-факто интегрированы в российское экономическое и правовое пространство.

Об этом заявил политолог Михаил Фрибен, мнение которого приводится на сайте газеты «Комсомольская правда».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Слухи, будто «Россия вот-вот сольёт Донбасс», муссируются с первого же дня образования народных республик, но ничего подобного не происходит. После уже шестилетнего повторения по всем каналам, что «мы своих не бросаем», обратное действие чревато обвальным падением рейтинга, и Москва это прекрасно понимает. Наконец, жителям Донецка и Луганска, хоть и неспешно, продолжают раздавать паспорта РФ, обе республики де-факто интегрированы в российское экономическое и правовое пространство», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что известны случаи, когда непризнанные страны в Европе существовали и существуют десятилетиями.

«В 1974 году при довольно похожих обстоятельствах образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, не признанная ни одним государством, кроме Турции. С тех пор, как и в ЛДНР, люди там живут в «серой зоне», людям от этого не очень хорошо, но замороженный конфликт уже скоро будет длиться полвека без особых подвижек», – напомнил Фрибен.