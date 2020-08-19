Москва не видит оснований для ввода российских войск в Белоруссию

19.08.2020, Москва, Елена Острякова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи, распространяемые белорусскими оппозиционными СМИ, о том, что Россия якобы перебрасывает войска в Белоруссию.

Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская военная техника находится на всей территории РФ. Что касается договора о коллективной безопасности и договора о Союзном государстве, там действительно предусмотрен ряд обязательств сторон по взаимопомощи, но сейчас нет такой потребности. Это признало и белорусское руководство», – сказал Песков.

Напомним, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз заявлял о том, что разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным о военной поддержке.