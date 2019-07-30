30.07.2019, Севастополь, Виктор Орлов
 
Крым, Политика, Россия, Севастополь
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Москва недовольна забуксовавшим восстановлением Севастополя после Украины

Новый руководитель Севастополя Михаил Развозжаев пообещал премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца нынешнего года запустить масштабные стройки, которые так и не были начаты предыдущим губернатором Дмитрием Овсянниковым, и финансируются по федеральной программе восстановления Крыма после пребывания в составе Украины.

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«К сожалению, несмотря на огромные объёмы средств, запланированных государством по ФЦП развития Крыма и Севастополя, никакие стройки в 2018 году начаты не были… Были бесконечные циклы перепроектирования, согласования, проведения публичного ценового аудита. Но сейчас многие проекты наконец на выходе, и в этом году мы рассчитываем все эти большие, важные объекты начать», – пообещал Развозжаев.

«На это нужно обратить самое пристальное внимание. Я во время совещания по реализации проектов и программы развития Севастополя и Республики Крым говорил, что очень медленно всё разворачивается. Надеюсь, вы сможете наверстать упущения, которые были», – указал Медведев.

«Приложу к этому максимум усилий», – заверил новый губернатор Севастополя.

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