03.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Москва обещает не оставить украинцев в беде


Российская Федерация не оставит ситуацию на Украине в том виде, как она есть, несмотря на то, что Украина сегодня в руках запада превратилась в инструмент борьбы с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, несмотря ни на что, на Украине остается достаточное количество политиков, способных конструктивно работать с Российской Федерацией.

«Украина сегодня – масштабный инструмент, используемый Западом для маргинализации и деформации образа России в мире. При этом будущее украинцев, равно как и настоящее, Запад не интересует. Я, ставя подобный диагноз, имею все основания.

Мы работаем с теми украинскими политиками, их очень много, не буду их тут называть в открытом эфире, чтобы никого не подвести, – они известны, а многие из них становятся политиками только сейчас. И они уже приходят в украинский истеблишмент со взглядами конструктивного плана по сотрудничеству с Москвой.


Надеюсь, эти позитивные, конструктивные тенденции в украинском обществе, если не в ближайшем, то в обозримом будущем возобладают. Будем работать в любых, самых непростых условиях и при любых ярлыках… Мы не бросим украинский народ и не оставим ситуацию на Украине», – заявил Слуцкий.

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