Москва обещает разгром Украины, несмотря на поставки западного оружия

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Новости Украины

Поставки оружия на Украину грозят международному миру и безопасности, оно может попасть в руки террористических организаций.

Об этом говорилось на состоявшемся накануне заседании Совбеза ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Высокий представитель по вопросам разоружения ООН Исуми Накамицу, назвав спецоперацию ВС РФ на Украине вторжением, в своей речи обошлась сухим перечислением номенклатуры, которая передается странами Запада украинским вооруженным формированиям.

«Общеизвестно, что после российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 22-го года, Украина получала для своих сил обороны поставки систем вооружений и боеприпасов от ряда государств. Информация о поставках таких грузов широко освещалась задействованными в эти поставки правительствами. Эти поставки включали тяжелые обычные вооружения, в том числе боевые танки, боевые бронированные машины, крупнокалиберные артиллерийские системы и беспилотные боевые летательные аппараты, а также стрелковое оружие и легкие вооружения. Кроме того, были широко распространены и независимо проверены сообщения о передаче основных систем обычного вооружения местным вооруженным группировкам, в том числе артиллерийских ракетных систем на территории Украины. В целом можно сказать, что крупномасштабный приток оружия в зоны, затронутые конфликтом, вызывает множество опасений, в том числе возможность попадания в чужие руки. К этим опасениям стоит относиться с должным вниманием», – сказала Никамицу.

Выступившая по видеосвязи гендиректор сербского Центра геостратегических исследования Драгана Трифкович прямо обвинила украинскую армию в военных преступлениях и убийствах мирных жителей.

«На примере Украины мы видим свидетельство вмешательства в конфликт, когда западные страны отправляют оружие украинской стороне и использует третьи страны для поставок оружия в Украину. Недавно разбился украинский самолет, вылетевший из Ниша, он был загружен оружием. Это оружие приводит к убийствам гражданского населения. При этом неважно, на каком языке население говорит – на украинском или русском. Центр геостратегических исследований недавно направил письмо в СПЧ, Совет Европы, Красный Крест и другие учреждения. В содержании письма констатируются следующие факты: очевидно, что украинская армия часто использовала запрещенное кассетное оружие, которое нацелено против мирного населения на востоке Украины. В Донецком регионе нападение с применением «Хаймарс» проводились украинской армией в Еленовке и Александровке, удары были нанесены по гражданским объектам и инфраструктуре. В ночь на 29 июля произошло очередное нападение украинской армией на изолятор временного содержания в Еленовке, где содержались военнопленные из батальона «Азов». В результате 51 человек погиб, 75 получили ранения. 30-го июля украинская армия нанесла удар по центру густонаселенного города Донецка, который ранее был разминирован и полностью очищен от мин. Украинские силы применили ракеты «Ураган» производства НАТО, которые помимо стандартного поражающего действия, оснащены кассетными боеприпасами. Каждая из кассет содержала большое количество запрещенных противопехотных мин «Лепесток»… Украинская сторона воспринимает гражданское население, а также военнопленных как законные мишени и действует так, чтобы добиться как можно большего числа жертв среди них, что противоречит правилам ведения войны», – отметила Трифкович.

По словам постпреда России Василия Небензи, западное оружие, поставляемое на Украину, может лишь отсрочить конец киевского режима, но не повлияет на итоги спецоперации.

«Хотим поговорить о роли западных коллег, развязавших самую масштабную в истории «войну по доверенности» с Россией руками украинцев и до последнего украинца. НАТО фактически в ручном режиме руководит действиями Киева на театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Украина наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками, в ряде стран альянса проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований… По самым скромным оценкам, на военную поддержку Украины США и их союзники только за последний месяц текущего года суммарно затратили порядка 20 миллиардов долларов. Администрация Байдена намерена запросить экстренное финансирование в объеме еще 20 миллиардов, и это лишь на первый квартал 2023 года. Украинцам последовательно внушают мысль о том, что с современным западным оружием, неким «вундерваффе», они смогут переломить ход кампании и победить Россию. Не будем комментировать эти пустые сказки, но последствия этого массового оболванивания населения, осуществляемые через президента Зеленского и его приставов весьма плачевны для Украины, и сейчас мы еще далеки от конца этого саморазрушительного процесса. Сразу хочу сказать, что решающую роль на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы ни утверждали обратное», – заявил Небензя

Обеспокоенность накачкой оружием Украины высказал и представитель Мексики Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес.

«Мы приняли к сведению предупредительные заявления экспортеров, которые осуществляли продажу и направление оружия, однако, большие объемы поставок подразумевают некоторую потерю контроля над всем жизненным циклом оружия, что повышает уровень угрозы, незаконного оборота и перенаправления в чужие руки, и преступные организации, безусловно, заинтересованы в использовании таких лазеек» – подчеркнул Рамирес.

Против поставок Киеву оружия выступил представитель Китая:

«Китай последовательно заявляет, что поставки оружия не приведут к миру, а лишь усложнят проблему. Жуткие реалии, гуманитарные последствия последних шести месяцев продемонстрировали справедливость такого суждения. Не менее тревожны и сообщения о попадании оружия не в те руки, что создает риски безопасности и внутри Украины, и в регионе»,

При этом, зампредставителя США Ричард Миллс заявил, что Штаты продолжат накачку Украины оружием, несмотря на протесты и обеспокоенность.

«Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают Украину вместе с партнерами, с союзниками, с 50 другими странами мы представляем помощь в поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии. Соединенные Штаты привержены поддержке украинского народа, этот народ борется за жизнь, демократию. Мы не скрываем эту поддержку Украины, и все государства-члены имеют право на самооборону. Мы не прекратим нашу поддержку Украине просто потому, что это не нравится России», резюмировал американец.