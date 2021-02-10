Москва обещает «жесткое противодействие» Западу на постсоветском пространстве

10.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты и их союзники в попытке сдержать Россию провоцируют конфликты по периметру ее границ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ.

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«США и их союзники, продолжая жить стереотипами холодной войны, нацелены на сдерживание России, пытаются вбить клин в наши отношения с ближайшими соседями и партнерами по СНГ. Видим стремление Запада перекроить постсоветское пространство, разрушить многовековые связи между проживающими там народами и навязать собственную шкалу демократических ценностей. Подобная линия, сопровождающаяся грубым вмешательством во внутренние дела суверенных государств, во многом провоцирует кризисные явления по периметру российских границ», – сказал дипломат.

По его словам, ситуация на пространстве СНГ прямо проецируется и на российскую безопасность.

«В этой связи положение в этих государствах нам далеко не безразлично. Мы заинтересованы иметь в лице наших соседей стабильные, процветающие государства, в которых обеспечены экономический рост, права человека, с которыми у нас развиваются дружественные, партнерские, вплоть до союзнических, отношения. Для нас категорически неприемлемы попытки диктовать странам СНГ со стороны, тем более из-за океана, то, как им жить и с кем дружить. Намерены жестко противодействовать такой политике», – резюмировал Руденко.