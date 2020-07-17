17.07.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина
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Москва обеспокоена накачкой Украины американским оружием


Вашингтон способствует нагнетанию на Украине агрессивных настроений по отношению к Донбассу и истерии вокруг «российской угрозы», чтобы оправдать военную накачку восточного фланга НАТО.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США планомерно наращивают военную помощь Украине. На эти цели в проект американского оборонного бюджета на 2021 год заложено 250 миллионов долларов США, половина из которых пойдет непосредственно на поставки вооружений. Предполагается также разработать программу по комплексному содействию развитию ВСУ.

США, очевидно, настроены использовать предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями (решение принято 12 июня текущего года) для закрепления своего влияния на оборонный сектор страны. Вашингтон всегда активно подталкивал Киев к реформированию силовых структур и переходу военно-промышленного комплекса на натовские стандарты», – заявила Захарова.

Она отметила, что, оказывая таким образом поддержку «партии войны» в Киеве, США фактически поощряют курс украинских властей на саботаж Минских договоренностей и продолжение боевых действий в Донбассе.


«Это дает возможность подпитывать миф о необходимости защиты Украины от некой «российской угрозы» и оправдать военную накачку восточного фланга НАТО и, конечно, решить собственные материальные вопросы, учитывая те средства, которые выделяются Украине параллельно с введением натовских стандартов в сфере вооружения», – добавила представитель МИДа.

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