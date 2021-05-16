«Москва обозначит Байдену «красные линии», при пересечении которых она будет действовать в Малороссии»

16.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Претензии США на доминирующее присутствие на Украине создают условия для договоренностей с Россией.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США не позволят создать на Украине ни одной военной базы, кроме американской. Никакая Великобритания, Польша, Румыния не создаст на территории Украины военной базы, потому что там может быть только американская военная база. Поэтому, если в июне состоится встреча на высшем уровне, то там могут быть некие договоренности. Россия обозначит «красные линии», при пересечении которых она будет действовать в Малороссии так, как считает нужным», – сказал Евсеев.

По его мнению, апрельские действия ВС РФ на границе с Донбассом помогут реализовать возможные действия России.

Среди «красных линий», которые обозначит Россия для США на Украине, эксперт назвал размещение ракетных вооружений – как на кораблях ВМС Украины, так и на береговых украинских базах и втягивание Украины в НАТО.

При этом Евсеев отметил возрастающую активность в регионе Великобритании, которая действует как через свои спецслужбы, так и в связке с Турцией. Он допускает, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в штаб-квартиру Ми-6 в Лондоне мог обсуждать возможность создания средств радиотехнической разведки против ЧФ.

Первые Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.