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24.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Москва обратилась с призывом к Зеленскому

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский должен предпринять все возможное для выхода из кризиса, охватившего Украину в 2014 году.

Об этом в ходе VIII Московской конференции по международной безопасности заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что пять лет назад США и ЕС открыто вмешались во внутренние дела  Украины, спровоцировав и поддержав антиконституционный государственный переворот, после чего Украина оказалась втянутой в братоубийственное противостояние.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность в полной мере и будет способствовать преодолению кризиса, путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках Контактной группы и Нормандского формата в полном соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2202», – глава МИД РФ.

При этом руководитель российского дипведомства также отметил, что комплекс мер, одобренный Европой в рамках минских переговоров, должен сохраняться неизменным, а европейским лидерам следует сделать выводы о недопустимости вмешательства во внутриполитические дела других государств.

«Германии и Франции предстоит сыграть важную роль, чтобы не допустить ревизии одобренных Советом безопасности Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. Хотелось бы, чтобы уроки Югославии и Украины, Ирака, Ливии, Сирии были, наконец, усвоены в западных столицах. Пока этого, к сожалению, не наблюдается», – резюмировал Лавров.

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