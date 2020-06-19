Москва обречена на вечные переговоры с Минском об интеграции

19.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Руководство Белоруссии всячески саботирует процесс интеграции с Россией, потому что понимает – в этом случае у него не будет политического будущего.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт по международной безопасности Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, лучшее, на что может надеяться президент Белоруссии Александр Лукашенко – это должность губернатора Белоруссии в составе Российской Федерации.

«Проблема в том, что те люди, которые пытаются прийти ему на смену, они точно такие же. Только, если этот стремится обеспечить любой ценой независимость, по разным причинам, потому что себе, потому что сам принимает решение. Вот, почему власти белорусские так сопротивляются интеграции? Кем они могут стать в новой структуре?

Даже, если предположить, что Россия пойдет самым неправильным путем и примет Белоруссию в состав Российской Федерации на уровне одного региона, а не отдельных областей, то кем он будет, губернатором? И долго он будет этим губернатором? А люди, которые за ним стоят, долго на своих постах останутся?

Они же это понимают, поэтому сопротивляются, они держатся за независимость руками, ногами, зубами, всеми доступными средствами – всем. И поэтому же они не идут на Запад, они изображают эту угрозу, потому что по-другому они не умеют жить и торговать.

Как ветреная девушка: «Дайте денег, если ты не подаришь колечко, я пойду к соседу гулять, потому что он меня обещает на «Порше» покатать на красненьком». Но уходить к соседу она тоже не хочет, потому что самое главное – это сохранение этой «самостийности», – заявил Запольскис.