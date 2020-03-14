Москва объяснила, что проблемы Белоруссии закончатся после интеграции

14.03.2020, Москва, Елена Острякова

Россия предоставит нефтяным трейдерам, торгующим с Белоруссией возможность пользоваться трубопроводом, но не будет их дотировать.

Об этом сегодня заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учтен запрос Минска по условиям поставок нефти «малыми» компаниями. Сегодня нефтяники, готовые поставлять «чёрное золото» в Беларусь, могут это делать через систему «Транснефти» без ограничений. Для них, таким образом, определены особые условия. При этом важно понимать – у нас не единая «казна», и какие-либо дополнительные преференции за счёт российского бюджета – в пользу хозяйствующих субъектов, коммерческих структур, работающих на территории братской Беларуси, вряд ли возможны», – цитирует Мезенцева официальный сайт российского посольства.

Посол также обратил внимание, что «разногласия по ценам на нефть – это спор продавца и покупателя. Это «строго» не относится к диалогу между государствами и правительствами.

Он намекнул, что ускорение интеграционных процессов между Россией и Белоруссией снимет все вопросы в нефтегазовой сфере.

«Интеграционная работа, результатом которой будет выход на единые рынки нефти и газа Союзного государства – по определению – снимет с повестки дня споры сторон. Это справедливо и в отношении промышленной политики, единых подходов к поддержке сельхозпроизводителей, решению ряда принципиальных вопросов двусторонней повестки», – сказал Мезенцев.

Разногласия между Москвой и Минском по ценам на нефть возникли после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался в конце прошлого года подписать пакет документом по интеграции, предусматривавший создание единой налоговой системы и наднациональных органов управления в Союзном государстве.

При этом Лукашенко требовал, чтобы российские нефтяные компании поставляли на белорусские НПЗ энергоноситель без премий. В итоге бесплодных переговоров, нефть в Белоруссию поставляют только друг Лукашенко Михаил Гуцериев и мелкие компании, некоторые из которых имеют белорусские корни. Цены по этим сделкам не разглашаются. Заводы пока загружены наполовину.