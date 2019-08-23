Москва объявила, что русские ракеты будут нацелены на Европу

23.08.2019, Москва, Владимир Гладков

США, выйдя из договора о РСМД, провоцируют новую гонку вооружений, наиболее пострадавшей в которой останется поддержавшие Вашингтон европейские союзники.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы больше обращаемся не к нашим американским партнёрам – с ними всё ясно. Нас крайне удивляет позиция, которую занимают наши европейские коллеги.

Вспомните, не далее, как в декабре прошлого года Россия выдвинула проект резолюции Генеральной ассамблеи в поддержку ДРСМД, он не содержал никакой критики США, а призывал лишь поддержать дипломатические усилия по разрешению возникших проблем. К нам тогда прислушались многие страны, но только не европейские союзники Вашингтона.

У меня к вам вопрос: вы довольны, что в декабре нажали именно красную кнопку? Неужели вы не понимаете, что своим поддакиванием вы шаг за шагом возвращаете из исторического небытия ситуацию, когда на европейские города с разных сторон были направлены ракеты? Мы со своей стороны первыми к такой мере не прибегнем. Однако с учётом того, что у наших американских коллег явно чешутся руки и берёт верх желание поиграть мускулами, до описанной мной ситуации, возможно, осталось не так много времени.

Отдаете ли вы себе отчет, что мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений? Нас, например, эта перспектива очень беспокоит. А вот американских коллег, похоже, нет», – возмутился Полянский.

После этого он выразил надежду, что инстинкт самосохранения всё-таки возобладает, вопрос лишь в том, сколько средств будет потрачено до этого момента.

В свою очередь, представитель США Джонатан Коэн разразился русофобской речью, особо подчеркнув, что европейские союзники полностью поддерживают позицию Вашингтона.

«Более 10 лет назад РФ решила нарушить свои договорные обязательства и построить систему с дальностью, которая запрещена была этим договором. В последние несколько лет Россия разработала, создала, провела испытание и сейчас оснастила батальоны ракетами 9-М729, которые не соответствуют ДРСМД.

После многих лет работы дипломатов США вернуть Россию к выполнению договора наш госсекретарь подтвердил выход США из ДРСМД. США не будет стороной в договоре, который нарушает Россия. Другие союзники по НАТО пришли к выводу, что Россия нарушило договор о РСМД», – сказал американец.

Джонатана Коэна в один голос поддержали представители Франции, Великобритании, Бельгии, Германии и Польши. Россию поддержал только Китай, заявив, что претензии вышедших из ДРСМД США необоснованные.

В конце заседания Дмитрий Полянский выразил надежду, что сохранившие здравый смысл государства не дадут миру окончательно скатиться в пропасть.

«Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны, вопреки фактам и здравому смыслу, сваливали всё с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах. В этом нет ничего нового и удивительного. В созданной нашими западными партнёрами параллельной реальности, где не требуется никаких доказательств и достаточно голословных обвинений в духе хайли лайкли, такое поведение считается нормальным.

Но дело в том, что мы живём в реальном, а не виртуальном мире. И пока ещё находятся страны-эксперты, ставящие под сомнение все эти складные, но пустые западные небылицы, у нашего мира есть шанс. Хочется верить, что наша с Китаем инициатива увеличит число тех, кто не боится называть вещи своими именами, и будет требовать действий и практических шагов именно от тех, кто в угоду своим амбициям нарушает важные для всего мира договорённости и не считается с нормами международного права», – резюмировал представитель РФ.