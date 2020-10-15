Москва официально отказалась участвовать в грязном спектакле по «Боингу»

15.10.2020, Москва, Олег Кравцов

МИД Россия больше не будет принимать участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с авиакатастрофой рейса МН17 в небе над востоком Украины 17 июля 2014 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении МИД РФ.

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«Как известно, в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против России в связи с крушением в 2014 г. пассажирского самолета Боинг-777 «Малайзийских авиалиний» (рейс МН17). Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию.

Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов (СВБ), так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой (ССГ). Естественно, что оба расследования получились предвзятыми, поверхностными и политизированными. Было сделано все, лишь бы подкрепить скороспелые обвинения в адрес России», – отмечается в заявлении.

МИД РФ напоминает, что Москва изначально выступала за проведение полного, тщательного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166, неоднократно указывала на недочеты в расследованиях авиакатастрофы, отмечала их несоответствие критериям, содержащимся в резолюции.

«Россия была открыта для контактов со следствием, предлагала всестороннее содействие, передала существенный объем ценных материалов, проливающих свет на произошедшее и опровергающих многие «выводы» следствия. Часть из предоставленных Россией данных была специально в этих целях рассекречена.

Кроме того, когда мы в 2018 г. согласились на проведение трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса МН17, то исходили из того, что такие консультации будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы рейса МН17. Однако, по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 г., а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших», – говорится в документе.

«В конечном итоге, не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ. Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге.

Полагаем, что игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы.

Со своей стороны, оставаясь приверженными положениям резолюции СБ ООН 2166, мы намерены продолжить взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом, но делать это будем уже в других форматах», – резюмирует МИД РФ.