Москва осознала, что с Киевом нет смысла вести переговоры по Донбассу

05.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Урегулирование конфликта в Донбассе зашло в тупик по вине Киева, а договоренности с Украиной ничего не стоят.

Такое мнение в беседе с «Коммерсантом» высказывают информированные собеседники в Москве, близкие к переговорному процессу в Минске.

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Издание напоминает, что в этом году стороны ни на шаг не продвинулись ни в политических вопросах вроде особого статуса, ни в решении вопросов безопасности. Кроме того, окончательно похоронена и казавшаяся прорывной инициатива о создании в рамках ТКГ консультативного совета с участием представителей ЛДНР, о чем была достигнута договоренность во время личной встречи заместителя главы кремлевской администрации Дмитрия Козака и руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака.

«Если после прихода к власти президента Владимира Зеленского Киев поначалу не выказывал явного нежелания договариваться с ДНР и ЛНР, то сейчас линия украинской стороны состоит в том, что представителей непризнанных республик следует игнорировать», – отмечается в статье.

В Москве же подход Киева считают попыткой переформатировать весь переговорный процесс по реализации минских соглашений.

«Мы запомнили, что любые договоренности с Украиной ничего не стоят», – прокомментировал ситуацию с отказом создавать консультативный совет близкий к переговорам в контактной группе российский источник.

Еще один информированный о ходе переговоров с Киевом собеседник предупредил, что в итоге переговоры вообще прекратятся, особенно если Украина, как обещала ранее, решит включить их состав самостоятельно отобранных представителей Донбасса из числа тех, кто уехал из зоны конфликта на контролируемую Киевом территорию.

«Киев ужесточил риторику, стал везде говорить, что Россия — сторона конфликта и только с Россией он будет говорить и больше ни с кем. Если такой подход продолжится, выход один: мы перейдем в ТКГ в разряд наблюдателей и станем молча наблюдать за процессом», – подчеркнул собеседник газеты.