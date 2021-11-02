Москва отказывается от мигрантов на стройках: Либералы стращают повышением цен

02.11.2021 14:33 (Мск), Москва, Елена Острякова

Москва намерена отказаться от привлечения рабочих-мигрантов из стран Средней Азии на стройки столицы.

Об этом в интервью агентству РБК заявил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли — в среднем 150 тыс., у финского рабочего — 240 тыс., в Великобритании — 250 тыс. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы», – сказал Бочкарев.

В Москве будет не только привлекать русских рабочих высокими зарплатами, но и вводить новые технологии строительства, которые сократят потребность в трудовых ресурсах.

Сейчас в российской столице идет массовое строительство по программе реновации (замена «хрущевок» на новые дома), строителей остро не хватает. По оценка Бочкарева, если раньше туда привлекалось порядка 120 тыс рабочих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, то сейчас осталось менее 40 тыс. Мигранты тоже не довольны уровнем зарплат, которые составляют 50–60 тыс. руб. Многие отказываются работать и за 80 тыс.

Массовый завоз мигрантов в Россию лоббирует министерство строительства РФ и вице-премьер Марат Хуснуллин. Он говорит о необходимости привлечь на стройки до 2024 года не менее 5 млн мигрантов.

Эту линию поддерживают либеральные и зарубежные СМИ, которые пугают россиян ростом цен и падением комфортности жизни.

«Экономика, настроенная на глобальный рынок труда, будет реагировать дефицитом и инфляцией… Будут расти цены на строительство, на квартиры, на стройматериалы. Рабочих не хватает не только на стройках, но и на предприятиях. Когда российские силовики в угоду собственному популизму делают подобного рода заявления, а главное, что эти заявления в отсутствие каких бы то ни было сдержек и противовесов со стороны институтов, когда они эти предложения превращают в свои действия, то российские граждане должны понимать, что оплачивать эти действия придется им», – заявил в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» редактор отдела России британского журнала «The Economist» Аркадий Островский.

Он утверждает, что разговорами о мигрантах российские власти хотят отвлечь людей от ситуации с коронавирусом. На самом деле ситуация обратная. Коронавирус не может отвлечь россиян, особенно москвичей, наиболее страдающих роста миграции, от роста преступности.

«В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма – на 33%, терроризма – на 26%, убийств – на 8%, изнасилований – на 5%» — заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Массовые драки приезжих стали обычными в крупных городах России. Только за июль они произошли в подмосковных в Кузьминках, Апрелевке и в Одинцово. В драке Кузьминках принимали участие 300 челок, 100 из них полиция задержала. 70 мигрантов были задержаны в Санкт-Петербурге после массовой драки около гостиницы «Белые ночи» 29 июля.

В районе московского метро «Коммунарка» мигранты составляют уже 40% населения. В этом направлении находится Сахаровский миграционный центр. До 5 тыс приезжих ежедевно движутся по красной линии метро. В расположенных там районах растет число нападения на женщин и детей, драк, изнасилований. Жители вынуждены создавать отряды самообороны, организовывать патрулирование. В помощь полиции они создали сайт, где выкладывают информацию о «резиновых» квартирах – там регистрируют до 200 мигрантов. 8 тыс москвичей поставили свои подписи под обращением к президенту с призывом о помощи.