Москва отслеживает судьбу дизтоплива, закупаемого Украиной у РФ – эксперт

21.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Россия с помощью специальных торговых механизмов пытается следить за тем, чтобы проданное ею Украине дизельное топливо не шло на заправку военной техники в Донбассе.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия выстроила схему, чтобы мониторить, а куда идет этот дизель. Потому что постоянно возникают опасения, что дизельное топливо пойдет на нужды войск. Получается, мы будем заправлять танки, которые воюют на Донбассе. Россия попыталась выстроить систему мониторинга для того, чтобы поставлять нефтепродукты по дизельной трубе через Россию в Белоруссию через Мозырский НПЗ – и дальше на Украину, и проходит в Венгрию и Чехию. Чтобы качать через нее для украинских потребителей, нужно получить специальное разрешение со стороны Министерства экономического развития России. Даже для белорусов. Минэкономразвития, по крайней мере, первично проверяет, а кому вы продаете, не является ли эта компания поставщиком министерства обороны Украины», – сказал Юшков.

При этом он признает, что обойти схему реально, но Россия предпочитает не отдавать украинский рынок конкурентам.

«Конечно, при желании через ряд посредников можно продавать этот дизель ВСУ, но что можем, мы делаем. Терять рынки сбыта тоже не хочется, тем более, в период пандемии, когда в Европе и так потребление нефтепродуктов снизилось. Лучше уж мы продадим им дизель и какие-то нефтепродукты, чем это сделают конкуренты», – сказал Юшков.

Он также сообщил, что Россия продает дизельное топливо Украине не только напрямую, но и через азербайджанскую компанию SOCAR, чтобы избежать скандалов по поводу «страны-агрессора».