07.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Москва переходит красную линию. Больше морочить голову РФ не получится – Погребинский


Украина приблизилась к тому, чтобы сорвать минский процесс и разрушить существование «нормандского формата» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, причиной тому стал саботаж официальным Киевом выполнения «Минских договоренностей». Погребинский подчеркнул, что недавний визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака и министра реинтеграции Алексея Резников в Берлин ни к чему не привел.

«Несмотря на то, что и Ермак, и Резников говорят, что «мы хорошо поговорили, может быть, даже когда-то в скором времени будет нормандская встреча» – это все чепуха. Нет никаких оснований утверждать, что приблизились на шаг, как сказал Ермак, к нормандской встрече на высшем уровне. Нет оснований.

Более того, я считаю, что само требование Москвы о том, что подготовьте, наконец-то, ваши предложения по внесению в Конституцию особого статуса Донбасса, а у нас думают, что там сидят наивные люди. Там же видят и слышат, что говорит Зеленский и его команда, что он не собирается этого делать.


Раз есть такое предложение, то оно сформулировано Москвой не для того, чтобы Киев его выполнил – Москва прекрасно понимает, что Киев этого не сделает. Это некий шаг для демонстрации, прежде всего, французам и немцам, что Москва как бы перешла некую красную линию того, что дальше морочить голову Москве просто не удастся.

Поэтому либо вы используете свое влияние, если оно хоть какое-то есть, Берлин и Париж, и убеждаете Киев в необходимости выполнять «Минские соглашения», либо наша позиция, то есть, московская позиция заключается в том, что Киев несет ответственность за срыв минского процесса и мы дальше, я имею в виду Москва, дальше не собираемся вообще это обсуждать, и нормандский формат прекращает свое существование по вине Киева. Вот, мне кажется, к какой точки мы сейчас приблизились», – заявил Погребинский.

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