18.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Россия, Украина
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Москва получит Приднестровье, когда возьмёт Молдову

Россия пытается влиять на политику в Молдове, не вмешивая Приднестровье.

Об этом в эфире yutube-канала Mediametrics Live заявил политолог Никита Комаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приднестровье — весомый ресурс России. В случае встраивания в Молдавское пространство, пророссийские силы получают там 300-400 тыс дополнительных голосов. Это однозначное большинство.

Это последний козырь, который если сейчас используешь, который пока надо попридержать. Поэтому его держат до конца и пытаются поменять ситуацию в Молдавии без Приднестровья», – сказал Комаров.

Он полагает, что приднестровский вопрос не может быть решен, пока Молдова не определилась с геополитическим выбором.

«Если это будет Россия, то ситуация будет по одному сценарию развиваться, если Европа — по другому. Борьба геополитических векторов может затянуться еще на несколько десятков лет.

Пока она будет продолжаться, Приднестровье, как жило, так и будет жить своей отдельный жизнью», – заключил Комаров.

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