Москва потребовала от США принуждения Украины к миру
Соединенные Штаты должны заставить киевский режим выполнить обязательства по выполнению Минских соглашений.
США должны принудить Украину к выполнению Минских соглашений.
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Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил сегодня на заседании Валдайского клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы призываем американских коллег заняться наконец конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений, если, конечно, в Вашингтоне действительно заинтересованы в политическом урегулировании внутриукраинского конфликта.
Мы подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, проведению учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую и непосредственную угрозу», – сказал Рябков.
Он подчеркнул, что Россия сделает все возможное, чтобы «обратить вспять» процесс интеграции Украины в НАТО.
«Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем «атаковать, нападать и вторгаться» на Украину. Как уже было сказано сотни раз за последнюю неделю, мы видим угрозу того, что Украина станет более интегрированной в НАТО даже без приобретения формального членства. Это то, что находится в центре интересов безопасности России. И мы сделаем все возможное для того, чтобы обратить эту ситуацию вспять», – сказал Рябков.
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