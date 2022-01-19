Москва потребовала от США принуждения Украины к миру

Соединенные Штаты должны заставить киевский режим выполнить обязательства по выполнению Минских соглашений.

США должны принудить Украину к выполнению Минских соглашений.

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Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил сегодня на заседании Валдайского клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы призываем американских коллег заняться наконец конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений, если, конечно, в Вашингтоне действительно заинтересованы в политическом урегулировании внутриукраинского конфликта.

Мы подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, проведению учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую и непосредственную угрозу», – сказал Рябков.