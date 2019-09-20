Москва предложила Молдове дружить, не поминая Приднестровье

20.09.2019, Москва, Елена Острякова

Молдово-российский экономический форум, который открылся в эти дни в Кишиневе, проходит под девизом: пользуйтесь, пока можно.

Молдавская сторона уверяет, что ситуация в стране изменилась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как достижение преподносится ситуация в Кишиневском аэропорту, через который гости из России прошли без всяких проблем с пограничниками. А еще в начале года политики, политологи, журналисты и бизнесмены рисковали быть депортированными сразу от трапа самолета.

«Мы возобновляем стратегическое партнерство на всех уровнях. Мы возвращаемся к тому уровню сотрудничества, к которому всегда стремились. Хочу призвать всех наших партнеров, российских и других – в Молдове ситуация изменилась к лучшему, не теряйте время, будьте первыми, кто сможет воспользоваться этой конъюнктурой», – сказал с трибуны форума президент Молдовы Игорь Додон.

Однако потепление может быть и недолгим. Все зависит от того, сколько проживет химера нынешней молдавской власти – неестетсвенный союз условно пророссийских социалистов Додона и проевропейского блока ACUM. Внешняя политика – самое уязвимое место этого странного альянса.

Не зря премьер-министр Майя Санду сбежала в США на время проведения форума. В Вашингтоне с ней никто кроме Иванки Трамп встречаться не стал, но зато удалось избежать рандеву в Кишиневе с «великим и ужасным» российским вице-премьером Дмитрием Козаком, автором плана урегулирования приднестровского конфликта, от которого проевропейскую молдавскую тусовку просто корежит.

Козак скучал по Санду и выразил надежду увидеться с молдавским премьером в Москве (такой визит готовится).

«Нам необходимо всем вместе подумать и гармонизировать все правила. Параллельно проработать правила СНГ и европейские правила. Если мы об этом договоримся, то будем иметь российские и молдавские товары на европейском рынке и молдавские и европейские – на российском. Это настоящее взаимовыгодное, учитывающее интересы всех сотрудничество», – сказал Козак на форуме.

Сообщил он молдаванам и не очень приятную новость: С 1 января 2020 года Россия может вернуть действовавшие ранее пошлины на импорт плодоовощной, консервной и винодельческой продукции. «Пока действуют пошлины, этим надо пользоваться», – призвал Козак.

При этом он попросил не активизировать пока переговоры по приднестровскому урегулированию.

«Мы исходим из того, что в настоящее время, в нынешних условиях хрупкого оптимизма, эту тему поднимать не надо. Она деликатная и непростая. Сегодня мы эту тему не затрагиваем, ради того, чтобы сохранить этот хрупкий мир, хрупкую коалицию, которая сегодня имеется в Республике Молдова. Это важнее», – сказал Козак.

В Молдово-российском экономическом форуме в этом году принимают участие более 1 тысячи делегатов из 13 стран мира. Они будут работать в рамках 12 дискуссионных групп.