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06.10.2021 08:42 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Москва предложила Зеленскому 12 тем для встречи с Путиным

Новости УкраиныРоссия направила Украине свой проект возможных решений по итогам встречи презиедентов двух стран. Об...

Россия направила Украине свой проект возможных решений по итогам встречи презиедентов двух стран.

Об этом, передает «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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Так, информированный источник в российских госструктурах сообщил, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений.

«В Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, Россия исходит из того, что два лидера могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года», – отмечается в статье.

При этом Крым в российских темах для разговора не упомянут вовсе, а вопрос Донбасса — лишь раз в виде замечания о том, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в «нормандском формате» поддержат любые мирные договоренности Киева с властями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Украина на предложенную повестку пока не отреагировала.

«От украинцев до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало», — сказал изданию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом возможность провести встречу в «нормандском формате» на высшем уровне до отставки канцлера Германии Ангелы Меркель окончательно не отметает ни одна из сторон. Близкий к переговорам собеседник высказал мысль о том, что в качестве компромисса четыре лидера могут провести встречу в онлайн-формате, то есть без выхода на подписание итогового документа, по которому нет согласия.

«По саммиту возможен любой вариант. Но конкретики нет», — в свою очередь прокомментировал такую возможность Песков.

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