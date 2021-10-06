Москва предложила Зеленскому 12 тем для встречи с Путиным

06.10.2021 08:42 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Россия направила Украине свой проект возможных решений по итогам встречи презиедентов двух стран.

Об этом, передает «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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Так, информированный источник в российских госструктурах сообщил, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений.

«В Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, Россия исходит из того, что два лидера могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года», – отмечается в статье.

При этом Крым в российских темах для разговора не упомянут вовсе, а вопрос Донбасса — лишь раз в виде замечания о том, что представители России в Трехсторонней контактной группе и в «нормандском формате» поддержат любые мирные договоренности Киева с властями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Украина на предложенную повестку пока не отреагировала.

«От украинцев до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало», — сказал изданию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом возможность провести встречу в «нормандском формате» на высшем уровне до отставки канцлера Германии Ангелы Меркель окончательно не отметает ни одна из сторон. Близкий к переговорам собеседник высказал мысль о том, что в качестве компромисса четыре лидера могут провести встречу в онлайн-формате, то есть без выхода на подписание итогового документа, по которому нет согласия.

«По саммиту возможен любой вариант. Но конкретики нет», — в свою очередь прокомментировал такую возможность Песков.