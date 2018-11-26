26.11.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Крым, Политика, Россия, США, Украина
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Москва предупредила: За Крым сможем постоять

Москва отвергает любые попытки стран Запада оспорить российский статус Крыма во время обсуждения кризиса в Керченском проливе.

Об этом на экстренном заседание Совбеза ООН сказал зам представителя России в ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается государственных границ России, то за них можете не переживать. Наша страна никогда не наносила первый удар, но умеет постоять за себя. Население Крыма, как и других регионов России, находится под надежной защитой», – предупредил Полянский.

Он призвал Запад принять необратимость воссоединения полуострова с РФ и двигаться дальше.

«Вместо того, чтобы повторять прошлое, надо учиться на его ошибках и строить новый мир», – сказал Полянский.

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