Москва предупреждает Грузию, что «джин из бутылки выпущен»

10.07.2019, Москва, Владимир Гладков

В ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ грузинская сторона пролоббировала с помощью своего председателя Георгия Церетели (см. заглавное фото) принятие двух антироссийских резолюций, грубо нарушив регламент.

Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации рассказал сенатор Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делегация Совета Федерации только что возвратилась с ежегодной летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на которой были приняты две откровенно антироссийские резолюции. Одна по Крыму и Юго-Востоку Украины, а вторая по так называемой российской агрессии в Грузии, имеется в виду Южная Осетия и Абхазия.

Резолюцию по Грузии предложила руководитель делегации этой страны Сафо Кацарава, глава парламентского комитета по внешним связям. В своем выступлении она прямо называла Россию агрессором и оккупантом.

Российская делегация напомнила членам Парламентской ассамблеи, что в 2008 году именно Грузия совершила кровавое нападение на Южную Осетию, в результате которого погибли российские миротворцы и было убито 1,5 тысячи мирных жителей Южной Осетии.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, член грузинской делегации Георгий Церетели и раньше никогда не скрывал своего крайне негативного отношения к нашей стране, а сейчас при полной и безоговорочной поддержке американцев, британцев, канадцев, украинцев пошел еще дальше – в нарушение регламент он продавил принятие заключительной декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ, куда автоматически были включены обе антироссийские резолюции.

Трижды он заставлял депутатов голосовать за принятие итоговой декларации. При минимально необходимом кворуме в 162 голоса «За», в поддержку этой резолюции первый раз высказалось 127, во второй раз – 104, в третий раз – 112 присутствовавших депутатов. Тем не менее, господин Церетели в грубой форме прервал наши возражения о нарушении регламента и заставил принять итоговую декларацию, которую мы, естественно, не признали, и не признаем», – отметил Джабаров.

Сенатор также добавил, что если бы президент Грузии Саломе Зурабишвили адекватно отреагировала на скандал с травлей российского депутата в парламенте Грузии и не назвала Россию «врагом», то события не развивались бы по столь агрессивному сценарию, однако теперь «джин из бутылки выпущен».