Москва предупреждает: В Париж пойдут очередные гробы с французскими триколорами
Гробы с солдатами стран НАТО уже давно едут на их родину, потому размещение на Украине очередных нескольких тысяч, например, французских военных, ничего не изменит.
Об этом в эфире видеоблога «Frеquence Populaire Media» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это уже происходит. Так называемые инструкторы-военные специалисты из Канады, США, Великобритании и Франции уже были убиты на Украине, и их гробы были отправлены в их страны. Но правительство, например, господина Макрона, скрывает этот факт, говоря, что это западные горнолыжные курорты в Альпах [где погибли военные якобы в несчастных случаях] и так далее, так что это уже происходит. И если они когда-нибудь продолжат рисковать жизнями солдат почетного легиона, я не знаю, Иностранного легиона или чего-то еще, что бы это ни было, на мой взгляд, результат будет таким же…
Вы считаете, что для бомбы наличие флагов имеет значение? Это не наш риск, это риск, который сегодня принимают лидеры, которые хотят развернуть армию на земле. Если они хотят, чтобы их солдаты в гробах в Орли были покрыты триколором, они это сделают. Откуда взялась эта идея, что на фронте протяженностью в 1500 километров 3000 французских солдат, даже если они дислоцированы в Одессе, – это то что изменит, остановит русских?», – заявил Толстой.
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