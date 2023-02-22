Москва предупреждает: Ядерная держава не может проиграть на Украине

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Западные политики ошибочно полагают, что могут победить Россию, обладающую внушительным арсеналом ядерного оружия

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Он обращает внимание, что в ходе недавно состоявшейся Мюнхенской конференции по безопасности западные лидеры на полном серьезе обсуждали, что им делать с Россией после ее неизбежного поражения.

«Степень безумия этих политиков, пожалуй, характеризует именно эта искренняя вера в то, что им и впрямь получится победить ядерную державу на поле боя либо «по очкам» (то есть принятием разного рода пакетов санкций, решений самодельных псевдосудебных инстанций, резолюций карманных ассамблей и прочих внутризападных игрушек). Даже у не самых добрых «друзей» нашей страны из более далекого прошлого, от Кеннеди до Рейгана, хватало разума понимать, что вовлечение в конфликт со страной, обладающей потенциалом, способным уничтожить весь Запад, чревато отнюдь не только недоверием избирателей», – пишет Косачев в «Известиях».

Он считает «отрезвляющим холодным душем» для русофобствующих политиков заявление президента России о приостановке участия в договоре между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Шаг в нынешних условиях не просто оправданный, но откровенно напрашивавшийся. Не только потому, что Вашингтон требовал от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах СНВ в условиях, когда ВСУ осуществляли попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США», – продолжает сенатор.

По его словам, никакого поражения России не будет.

«Как бы то ни было, приостановка нашего участия в СНВ — это еще и серьезное предупреждение всем горячим головам на Западе и на Украине, которые сейчас увлеклись «дележом России», как и прочими «трибуналами» и «репарациями»: ядерный щит России никто не отменял. Никакого «стратегического поражения на поле боя» ведущей ядерной державы мира не будет. Пора перестать обманывать прежде всего украинцев, которые вынуждены платить за эту иллюзию собственными жизнями». Хотелось бы надеяться, что в странах, чье оружие продлевает кровопролитие в зоне конфликта, этот посыл российского президента будет услышан. Впрочем, трусливая позиция на отказ от любого диалога с Россией, в полной мере продемонстрированная недавно в Мюнхене, делает шансы на отрезвление исчезающе малыми», – резюмировал Косачев.