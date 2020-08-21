21.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Балканы, Косово, Политика, Россия, Сербия
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Москва предупреждает Запад о недопустимости шантажа и давления на сербов


Узел проблем вокруг Косово обусловлен в первую очередь насильственным отторжением края от Сербии при непосредственноой поддержке Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью газете «Труд» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, какие усилия могли бы способствовать урегулированию конфликта вокруг Косово.

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«Говоря о проблеме Косово, предпочел бы вести речь не о конфликте между Белградом и Приштиной, а о последствиях беззастенчивого силового отторжения части территории Сербии. Его осуществили вооруженные боевики из числа косовских албанцев при попустительстве и прямой поддержке Запада, включая агрессию НАТО против Югославии в 1999 году. Вследствие этого бесправия на месте сербского автономного края в одностороннем порядке, в обход резолюции Совета Безопасности ООН 1244 – основы урегулирования – было создано самопровозглашенное квазигосударство», – подчеркнул Лавров.

Он добавил, что косовская политическая верхушка открыто игнорирует международное право, законные требования и интересы Сербии и сербского народа, стремясь во что бы то ни стало легализовать нынешнее положение вещей.

Министр также отметил, что в свое время при посредничестве ООН были согласованы критически важные решения, в частности о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, однако «из-за обструкции косоваров эти решения остались виртуальными».

По словам главы МИД РФ, на сегодня диалог между Белградом и Приштиной стагнирует. Также собеседник издания обратил внимание, что в Брюсселе и Вашингтоне сейчас наращивают активность, чтобы перезапустить переговорный процесс.


«Важно помнить, что нужен серьезный и честный разговор о будущих взаимоотношениях Белграда и Приштины. Он может быть результативным лишь при уважительном отношении к законным интересам косовских сербов, реальном учете их озабоченностей, соблюдении норм международного права. Внешнее содействие должно осуществляться без шантажа и выкручивания рук одной стороне с одновременным поощрением сомнительных политических аппетитов другой. Альтернатива диалогу чрезвычайно опасна для всех», – резюмировал Лавров.

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