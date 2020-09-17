Москва пригрозила Копенгагену серьёзными последствиями за русофобию

17.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Попытка правительства Дании помешать строительству газопровода «Северный поток – 2» является прямым лоббированием интересов США в Европе и может крайне негативно сказаться как на экономике, так и на международных отношениях в этом регионе.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению газопровода «Северный поток – 2» вызывает, по меньшей мере, недоумение.

Хотела бы напомнить, на текущий момент строительство «СП-2» находится на финальной стадии, его готовность составляет свыше 90%. 6 июля Датское энергетическое агентство одобрило заявку консорциума «Норд Стрим 2 АГ» на привлечение к укладке газопровода в исключительной экономической зоне Дании судов с системой якорной стабилизации.

Примечательно, что агентство не поддержало новые идеи политического руководства, заявив о невозможности отзыва своего согласования. Таким образом, все необходимые разрешения, в том числе от датской стороны, для завершения строительства имеются», – сказала она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что продолжение Копенгагеном убыточной для всей Европы политики лоббирования интересов США может крайне негативно сказаться на международных отношениях.

«Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям, а Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов.

Подобная неконструктивная линия Копенгагена может, на наш взгляд, негативным образом отразиться на общей атмосфере двусторонних отношений», – резюмировала Захарова.