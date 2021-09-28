Москва примет решение по Украине до 2024 года – Копатько

28.09.2021 17:39 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Признание Россией республик Донбасса и решение украинской проблемы зависит от многих факторов, однако скорее всего это произойдёт до 2024 года.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил социолог и аналитик Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признание Россией ЛНР и ДНР зависит не только от Государственной думы. Человек, от которого зависят очень многие решения – это президент РФ, позиция которого очень важна и ценна для жителей Донбасса. Не зря он пользуется колоссальной поддержкой среди наших земляков, и с ним во многом связаны ожидания.

С другой стороны, не останется без внимания и тот факт, что в период избирательной кампании довольно много кандидатов в депутаты Госдумы, в том числе и от партии власти, приезжали в Донбасс, и своими глазами видели, как живёт регион, и чего хотят мои земляки.

Думаю, все эти события должны подталкивать Россию к каким-то более серьёзным и решительным действиям», – сказал социолог.

Эксперт напомнил, Киев демонстрирует своё нежелание выполнять Минские соглашения или идти на диалог с Донбассом.

«То есть, пока с украинской стороны предпосылок для диалога нет, а с российской стороны есть масса возможностей и поводов для того, чтобы обсудить и более глубоко оценить ситуацию в Донбассе. И принять то политическое решение, которое будет полезно и для России, и для Донбасса», – добавил Копатько.

Кроме того, он выразил уверенность, что решение России по Донбассу будет до 2024 года.

«То, о чём думает и говорит президент РФ, мало кому ведомо. Я думаю, что политическое руководство не пускает это в публичную сферу. Потому что в России нет единого консенсуса относительно того, как действовать на украинском направлении. Я полагаю, это не привязано к 2024 году. Я думаю, события будут развиваться быстрее и стремительнее. Думаю, что относительно таких тонких вопросов, как отношения с Украиной и ситуация в Донбассе, нам придётся ждать каких-то событий или решений.

И думаю, чтобы что-то сдвинулось с мёртвой точки, 2024 года ждать не нужно. Скорее всего, будут события, которые подтолкнут к решению этих задач. Во всяком случае, пока ясно одно – «Минск» не реанимируем в силу многих причин. Украина не готова и не будет выполнять Минские соглашения. Поэтому, очевидно, будут какие-то другие решения», – резюмировал эксперт.